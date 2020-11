The Voice Senior, "avete notato come Al Bano...": amore per la figlia Jasmine, il gesto sfuggito a tutti

Francesco Fredella 28 novembre 2020 a

I Carrisi conquistano tutti. E a The voice senior su Rai 1 Jasmine Carrisi sfonda in tv, riuscendo a mettere tutti d’accordo: coach e pubblico a casa. Una prima serata molto importante con Antonella Clerici in grande spolvero sulla Rete ammiraglia Rai. Il debutto di Jasmine, la figlia nata dall’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è da incorniciare. Lei è bellissima, ha stile e grinta. Zero imbarazzo davanti alle telecamere. Il pubblico già si è affezionato alla piccola Carrisi. Ma il particolare che conquista tutti è legato agli occhi di Al Bano, che guarda sua figlia Jasmine con immenso amore durante la puntata. Quegli sguardi, che sono la metafora del bene tra padre e figlia, conquistano tutti. Pubblico a casa e coach in studio.

Carrisi rivela di aver scoperto il talento di sua figlia per caso. “Quando ho festeggiato 70 anni lei ha cantato, persino in inglese. E io non sapevo che avesse una voce così bella. Sono rimasto senza parole”, racconta il Leone di Cellino.

