Verissimo, la bomba di Maurizio Costanzo su Silvia Toffanin: "Credo sia solo questione di tempo"

Da anni, Silvia Toffanin con il suo Verissimo è una certezza e un successo costante per Mediaset e Canale 5: il programma macina ascolti ed è di fatto sempre leader come ascolti nella sua fascia di programmazione. Un programma intimo, sussurrato, pieno di umanità e contenuti, condotto in modo gentile, mai invadente, dalla Toffanin. E sulla conduttrice, in un suo intervento su Nuovo Tv, ecco piovere le parole di Maurizio Costanzo, che mostra di stimarla molto. Ma non solo. Costanzo, infatti, risponde a una lettrice che gli chiede se la Toffanin, un giorno o l'altro, si cimenterà con qualcosa di nuovo, con un format inedito. E Costanzo risponde: "Capisco che i fan la vorrebbero vedere anche alle prese con qualcosa di diverso. Credo sia questione solo di tempo", conclude sornione. Insomma, forse qualcosa sta già bollendo in pentola? Chissà. Inoltre, Costanzo aggiunge: "Silvia Toffanin ha saputo dare la sua impronta a Verissimo e non era scontato. Da sedici anni aspettiamo le sue interviste il sabato pomeriggio", conclude con un plauso alla conduttrice.

