Detto Fatto, il bersaglio grosso sarebbe Fabrizio Salini: "O si dimette, o ci sarà un caso al giorno"

“O Fabrizio Salini molla o gli creeranno un caso al giorno. La politica lo vuole fuori e anche il ‘sistema Rai’”. Così Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano sempre ben informato sui retroscena che riguardano il mondo della televisione, ha commentato su Twitter quanto sta accadendo in questi giorni a viale Mazzini in seguito al caso di Detto Fatto. Il programma condotto da Bianca Guaccero è finito nell’occhio del ciclone per un tutorial sexy al supermercato e la messa in onda è stata sospesa: Salini ha definito l’accaduto “gravissimo” e ha fatto partire un’indagine interna per accertare le responsabilità e valutare il futuro della trasmissione, che tra l’altro negli anni passati aveva proposto tutorial del genere senza che però nessuno sollevasse la polemica, dato che - seppur riuscito male - era evidente l’intento ironico e goliardico più che l’offesa alle donne. Fatto sta che questo episodio non sarebbe altro che un caso creato ad hoc per infastidire l’ad Salini: anzi secondo Candela nei prossimi giorni potrebbero esplodere polemiche eccessive su almeno altri due casi.

Bianca Guaccero fatta fuori per sempre? Indiscrezioni sulla scelta estrema dei vertici Rai: chi vogliono al suo posto, sfida a Mediaset

