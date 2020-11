Verissimo, l'orrore nel passato di Vittorio Brumotti: "Emarginato, bullizzato. Cosa ho dovuto subire"

29 novembre 2020 a

Lo vediamo sempre pronto a sfidare il pericolo, baldanzoso, temerario contro gli spacciatori di tutte le città. Eppure Vittorio Brumotti, lo storico inviato di Striscia la Notizia, nasconde un passato di vessazioni. E ha deciso di parlarne ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre: "Sono stato vittima di bullismo - ha ammesso -, me ne hanno fatte di tutti i colori". Anche per questo, forse, sin da piccolo Brumotti ha sviluppato quel senso di giustizia che cerca di imporre in tutti i suoi servizi. "Venivo emarginato - riprende nel suo toccante racconto -. Non riuscivo a stare con i miei simili. Non riuscivo a legare con chi si faceva le canne. Saltavo con la mia bici, ero un po’ lo sfigato", ricorda. Ma oggi si è preso ogni tipo di rivincita. E con grandi interessi...

