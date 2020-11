Grande Fratello Vip, l'ex "amante segreto" di Elisabetta Gregoraci: "Non solo con me e Briatore. Ecco con chi stava, contemporaneamente"

30 novembre 2020 a

Nino Magli continua a imperversare su riviste e programmi trash per parlare della presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, della quale sarebbe stato per anni l’amante segreto. Da quando è entrata al Grande Fratello Vip - in reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che sta riscuotendo un grande successo di ascolti - l’ex moglie di Flavio Briatore ne deve sopportare di ogni tipo: spunta praticamente un ex fidanzato o presunto tale al giorno. Magli è uno dei più clamorosi, dato che sembra essere a conoscenza di tanti dettagli che confermerebbero che tra i due ci sia stato effettivamente qualcosa. “Mi sono sentito umiliato - ha raccontato al Live di Barbara d’Urso - perché l’ho presentata ai miei figli e poi ho scoperto che nello stesso periodo, oltre a stare con me e con Briatore, ci sono altre persone che hanno dichiarato di essere state con lei”. Tredici anni dopo la presunta storia l’uomo guarda caso ha aspettato che la Gregoraci finisse sotto i riflettori mediatici prima di parlarne, chiedendo a gran voce un confronto: “Voglio guardarla negli occhi e capire fino a che punto ha mentito. Io sono anche disposto a sottopormi alla macchina della verità”.

