Elisabetta Gregoraci, la bomba di Gabriele Parpiglia: "Il figlio preso in giro a scuola. Capito perché Briatore, a Dubai..."

28 novembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è sempre al centro dell'attenzione tanto che avrebbe scombussolato gli equilibri familiari. Questo almeno quanto svelato dal giornalista Gabriele Parpiglia che, durante in una diretta Instagram con Elena Santarelli, ha spiegato il motivo per cui Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono in vacanza a Dubai. Qualche giorno fa, durante una diretta del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda un video del figlio della coppia in cui raccontava di essere negli Emirati Arabi.

Il motivo non sarebbe - a detta di Parpiglia - una semplice vacanza, perché l’autore tv dice che l'imprenditore al telefono gli avrebbe confidato di essere “dovuto partire per portare via Falco“. Da quanto si apprende durante la diretta social, Nathan Falco starebbe subendo prese in giro da parte di amici e compagni di scuola. La causa sarebbe la madre al Gf Vip e, in particolare, l'amicizia con il giovane Pierpaolo Pretelli.

