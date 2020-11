Grande Fratello Vip, terremoto per Elisabetta Gregoraci: "15 anni fa, l'incontro con lei". Chi le piazzano in casa, Briatore che dice?

Roberto Alessi 29 novembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci non sa che fare: il Grande Fratello Vip va avanti fino all'8 gennaio, giorno del suo compleanno, e a casa la aspettano un ex marito (Flavio Briatore) e un figlio di 10 anni, Nathan Falco. Intanto nella Casa (quella del GfVip) tra poco arriverà Filippo Nardi (l'hanno già blindato in Albergo a Roma per la quarantena per il Covid, che lo ha colpito duramente in aprile). Il conte, un po' fiorentino un po' inglese, circa 15 anni fa, prima di Flavione, avrebbe avuto un incontro con l'ex moglie di Briatore, che è la vera protagonista femminile del Grande Fratello Vip. Come reagirà Eli all'arrivo dell'affascinante conte? Gli autori incrociano le dita.

