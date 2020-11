Grande Fratello Vip, Dayane Mello fuori controllo: sfascia vetrata e sedia. "Ora basta", blitz degli autori per fermarla

30 novembre 2020 a

Dayane Mello è un uragano, nel senso più letterale della parola. Al Grande Fratello Vip - il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - la modella brasiliana si sta distinguendo anche per i danni materiali che riesce puntualmente a fare dentro la casa più spiata d’Italia. Dopo aver frantumato a terra bottiglie di vino durante una recente festa, la Mello ha involontariamente distrutto anche due pezzi dell’arredamento: prima è toccato alla vetrata, che ha staccato completamente per aver sbagliato ad aprirla; poi la “vittima” è stata una sedia che si è rotta mentre Dayane era intenta a provare una coreografia sexy. A quel punto immediato è arrivato il rimprovero del GF Vip, che probabilmente non ne può più di vederla fare danni in giro per la casa: “Questo gioco divertentissimo - ha esclamato una voce ironica dalla regia - può terminare immediatamente”.

