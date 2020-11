Grande Fratello Vip, "voglio entrare per dirglielo": la "minaccia" dell'ex amante di Amadeo Goria alla Ruta, sarà rissa?

Francesco Fredella 30 novembre 2020 a

a

a

Scontro titanico. Scontro di Natale: le due Marie ai ferri corti. Una è Maria Teresa Ruta, l’altra Maria Monsè. Spuntano vecchie acredini: la Monsé, prima di sposarsi, ha avuto un flirt con Amedeo Goria (ex marito della Ruta). Tutto è avvenuto sul set del film Annaré. Una vera e propria piaga nella vita delle due donne. E la Monsé si prepara allo scontro: “Prendete i pop corn e gustatevi lo spettacolo. Boccoli contro capelli cotonati. Voglio entrare nel casa per dirle che mi copia da anni”. La Monsè é un fiume in piena. “Mi dispiace che la colpa della rottura tra lei e Amedeo è stata mia”, continua la Monsè. Che ha le idee chiare su tutto ed entra a gamba tesa nello scontro con la Ruta. Sicuramente potrebbe consumarsi a breve. Poi la Monsè promette a tutti il proprio riscatto con un reality. Ma non sola. “Io e mia figlia siamo alleate. Appena maggiorenne le regalerò un reality”, precisa a Libero.

"Contemporaneamente non solo con me e Briatore, ecco con chi stava". Dall'ex altra bomba (di fango?) sulla Gregoraci: racconto-choc

"Smettila immediatamente". Dayane Mello fuori controllo, sfascia vetrata e sedia: il blitz degli autori per fermarla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.