Grande Fratello Vip, una Alfonso Signorini mai visto: "Non so come dirvelo, ne ho viste tante...", lacrime in diretta tv

Francesco Fredella 01 dicembre 2020

a

a

Ci sono le liti. Ma ci sono anche i momenti di pura amicizia, amore. La logica del Grande Fratello Vip, che da ieri lunedì 30 novembre ha arruolato anche Cristiano Malgioglio, è questa. Lo sa bene Alfonso Signorini che entra nella casa più spiata d’Italia. "Non so come dirvi grazie, nella vita ne ho viste tante ma voi siete speciali, siete delle persone proprio belle”, dice il conduttore del programma di Canale 5. E durante la puntata in prima serata vanno in onda le immagini del suo ingresso. Signorini si emoziona. "Vi voglio tanto bene, continuate così e come vi ho detto lo ribadisco ho tanto rispetto per voi, perché chi accetta di raccontarsi con grande generosità merita profondo rispetto", conclude in diretta. Un vero spaccato di umanità che in questo momento, più che mai, è necessario.

