Oggi è un altro giorno, drammatico racconto di Sandra Milo: "Stava per suicidarsi", quella vita appesa a un filo

Un racconto da brividi, toccante, ad alta tensione, quello di Sandra Milo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1. La Milo ha parlato di tutta la sua vita, di gioie e dolori, dei lutti, dell'amore per Federico Fellini, delle violenze subite. Ma ha anche raccontato qualcosa di inedito: ha salvato un ragazzo che voleva suicidarsi. Il giovane la aveva contattata sui social annunciando il gesto estremo. "Stava pensando di togliersi la vita, ma mi ha detto che se una donna della mia età trovava così tanti motivi per vivere, allora ci doveva provare anche lui", ricorda Sandra Milo. Dunque, sugli amori: "Non sono mai stata una donna fedele, non ho mai capito la fedeltà", ha confessato candidamente Sandra Milo. Evviva l'onestà.

