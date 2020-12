La vita in diretta, "mi ha rovinato il weekend". Matano, fuorionda sulla Venier. Ma lei sente: "Ti meno", gelo su Rai 1

02 dicembre 2020 a

Niente riposo per Alberto Matano. E un curioso fuorionda. Siamo a La Vita in Diretta, la puntata in onda su Rai 1 lunedì 1 dicembre. Ospite in collegamento, ecco Mara Venier. I due spiegano i loro imminenti impegni: sabato 5 dicembre condurranno in tandem in seconda serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini il Premio Biagio Agnes. Ma lunedì 7 dicembre, a causa del ponte dell'Immacolata, La Vita in Diretta non andrà in onda. E così, dopo aver annunciato lo stop al programma, ecco che a Matano sfugge: "Mara mi ha rovinato il weekend...". Fuorionda che però hanno sentito un po' tutti, uno sfogo ironico dovuto al fatto che Matano, nonostante il ponte, dovrà lavorare. Parole che non sono sfuggite neppure alla Venier, che ha replicato: "Fuorionda ho sentito Mara mi ha rovinato il weekend. Quando ti vedo ti meno", ha concluso con altrettanta ironia la Venier.

