Elisa Isoardi, doccia ghiacciata in Rai: "Non c'è traccia nei palinsesti", soffiata di Dagospia

02 dicembre 2020 a

a

a

La voce era già uscita nelle scorse settimane, ma ora trova una nuova conferma in quanto scritto da Dagospia nella rubrica A lume di Candela. Cattive notizie per Elisa Isoardi. In Rai, infatti, da mesi si parla di un suo ritorno alla conduzione con Check Up, lo storico format ideato da Biagio Agnes. Ma questa conduzione non si concretizza e già si diceva essere slittata. E Dago conferma: "Al momento la trasmissione stando alle nostre fonti non figura nei palinsesti Rai di dicembre ma nemmeno in quelli di gennaio", si legge sul sito di Roberto D'Agostino. E insomma, la bella Isoardi è costretta ad attendere. E nel frattempo, conclusa la parentesi a Ballando con le Stelle, si consola con molteplici ospitate, in particolare da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

"Quando gli ha dato del senza p***e...". Todaro, che massacro in diretta Rai: "Antipatico"

"Una bomba di antidolorifico, non ha funzionato". Milly Carlucci, tutta la verità su Todaro: "L'ho saputo solo oggi", un segreto che ribalta tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.