Amici, "non posso difendervi": la dura Legge di Lorella Cuccarini, "fatti fuori" i suoi stessi allievi

02 dicembre 2020 a

a

a

“Potreste trovarvi in sfida e lì non posso difendervi. Preparatevi”. Lorella Cuccarini ha messo in guardia i suoi allievi di Amici. La new entry tra i professori del programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha convocato i tre ragazzi - Riccardo Guarnaccia, Rosa Di Grazia e Martina Miliddi - per avvisarli che sono in corso dei casting e che potrebbero essere effettuate delle sostituzioni che non dipenderanno esclusivamente dalla Cuccarini. La quale ha comunque incoraggiato i suoi allievi: “Voglio essere coerente e lavorare con voi. Ma dovete sentire il fiato sul collo. Però io questa scommessa la voglio fare”. Si vocifera che le tre insegnanti di ballo siano d’accordo nell’inserire ad Amici una ballerina visionata nei provini: chi perderà il posto nella scuola della De Filippi?

"Sai che mi salutava?", "Sei gelosa?": Celentano-Cuccarini, volano stracci dalla De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.