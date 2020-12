CartaBianca, Bianca Berlinguer all'arrembaggio nel nome di Mauro Corona: "Ci sarà un motivo, o no?". Attacco frontale ai vertici di Rai 3

03 dicembre 2020 a

L'aveva chiamata «gallina», pubblicamente. «Se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina...». Quindi: «Stia zitta, gallina». Il "gentiluomo" era Mauro Corona. La "gallina" Bianca Berlinguer. Che, in effetti, da quel battibecco in diretta tv dello scorso settembre sola è rimasta al timone di CartaBianca su Rai3. E non ce la fa più. Quell'uomo burbero le manca e pure parecchio. Lo ha perdonato quella sera stessa. «Spero che torni» e al diavolo le galline. «Gli ascolti vanno bene, ma con lui sarebbero andati sicuramente meglio... mi manca un po' di leggerezza... D'altra parte, ci sarà un motivo se una volta escluso da Cartabianca, Corona viene richiesto da tutte le trasmissioni».

