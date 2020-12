Striscia la Notizia, Ficarra e la "enorme tragedia". Rivolta in casa Mediaset, gli esce di bocca questa roba

03 dicembre 2020 a

Striscia la Notizia solleva il polverone. A scatenare la polemica diramata sui social è la battuta di Ficarra, uno dei due conduttori del tg satirico di Antonio Ricci, in merito al Grande Fratello Vip. Il tutto ha avuto inizio quando Picone, stando a quanto riportato da Dagospia, ha voluto portare alla luce dei numeri di cui non era al corrente: in dieci anni ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi in Italia. Al quel punto Ficarra ha replicato che si potrebbe aggiungere alla lista anche il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Quella – ha concluso in riferimento al Gf Vip – è una tragedia enorme, una devastazione”.

Eppure non è la prima volta che i due comici se la prendono con il reality. Lo scorso gennaio, poco prima della partenza della scorsa edizione, i due commentavano: “Signori, questa è una grande serata per la televisione italiana, ma purtroppo già da domani sera cambierà la storia della televisione italiana: ricomincia il Grande Fratello Vip”. E ancora: “Ma come, prima arrivano Ficarra e Picone e poi gli danno la mazzata del Grande Fratello Vip? Signori, che vi dobbiamo dire… Noi purtroppo dobbiamo stare qua per contratto. Voi che potete organizzatevi e trovatevi un’altra cosa da fare“.

