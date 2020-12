Striscia la Notizia, gaffe colossale di Oscar Farinetti a Stasera Italia: "Cavolo, ma l'ha detto sul serio?"

04 dicembre 2020 a

Una vera e propria gaffe a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro, intercettata da Striscia la Notizia. Durante la puntata di giovedì 3 dicembre il tg satirico condotto da Ficarra e Picone ha mandato in onda uno scivolone di Oscar Farinetti. L'imprenditore, in collegamento con la conduttrice Barbara Palombelli, si è lasciato andare al racconto dell'Odissea: "Ulisse aveva Penelope, lui voleva tornare da lei perché era bellissima". E ancora: "E poi ci sono i proci intorno a lei, quindi lui devo correre da lei e far fuori tutti i fr***". Una gaffe per cui Farinetti ha chiesto immediatamente scusa, ma che Ficarra ha commentato con tono sarcastico: "Cavolo, l'ha detto sul serio?". Proprio così.

