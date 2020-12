Striscia la Notizia, "figlia del re degli ignoranti": clamorosa gaffe di Rosita Celentano da Del Debbio, cosa le esce di bocca

04 dicembre 2020 a

Striscia la Notizia spulcia tra le gaffe televisive e arriva a Dritto e Rovescio. Durante il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, il tg satirico non può fare a meno di notare lo scivolone di Rosita Celentano, proposto nell'edizione in onda su Canale 5 giovedì 3 dicembre. In studio si parla della polemica che travolge i vaccini e lei esordisce così: "Mi sono presa qualche appunto per non dire stupidaggini - spiega -. I dati, quelli grezzi, non saranno disponibili prima di 24 mesi, quindi si parla del 2024". Uno strafalcione che Del Debbio non nota, ma che non passa inosservato agli occhi attenti di Ficarra. Il conduttore di Striscia ironizza: "Ma se 24 mesi sono due anni. E menomale che aveva preso appunti per non dire stupidaggini, ma d'altronde è figlia d'arte, del re degli ignoranti", tuona sul padre Adriano Celentano.

