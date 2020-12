Uno mattina in famiglia, "Qualcuno lo fa di continuo". Imbarazzo: cosa trovano nel camerino di Monica Setta

05 dicembre 2020 a

Monica Setta riempita di fiori. Anche oggi, sabato 5 dicembre 2020, il misterioso ammiratore ha colpito ancora. L'annuncio è arrivato durante la puntata di Uno mattina in famiglia, quando il conduttore Tiberio Timperi ha confessato: “Monica ha un ammiratore che continua a mandarle dei fiori ma non si palesa”. E ancora ironizzando: “Se questo ammiratore volesse mandarci anche un vassoio di cornetti non ci offenderemmo”. Immediata la replica della collega: “I cornetti li porti tu. E comunque è vero, ricevo fiori, fiori, fiori…Tiberio invece porta sempre dei maritozzi buonissimi". Alla conduttrice del programma di Rai 1 vengono fatti recapitare diversi mazzi di fiori a volontà, la settimana scorsa erano delle rose, oggi invece un mazzo di lilium.

