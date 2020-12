The voice senior, sfregio a Jasmine Carrisi: "Raccomandata". Papà Al Bano risponde: "Ecco chi la ha voluta"

03 dicembre 2020 a

a

a

Jasmine Carrisi siede - insieme a papà Al Bano - al banco dei giudici del nuovo programma di Antonella Clerici in onda su Rai1, The voice senior. Ma subito dopo la prima puntata non sono mancati gli attacchi e le voci sul fatto che Jasmine sia una "raccomandata". “In realtà è stata la produzione del programma che l’ha voluta - ha spiegato il cantante di Cellino San Marco in un'intervista al settimanale Nuovo - E poi gli attacchi fanno parte del gioco. Se penso a quanti ne ho ricevuti io e continuo a riceverne. L’importante è considerarli come avvertimenti, che nella maggior parte dei casi vanno evitati, ma che a volte vanno accettati". E ancora: "Se sei intelligente non possono che rafforzarti, perché ti fanno capire se sei tu a trovarti dalla parte sbagliata o se sono le persone che ti prendono di mira". Parlando della figlia nata dalla relazione con Loredana Lecciso, Al Bano ha raccontato: "E’ la prima volta che partecipa a uno spettacolo televisivo dove lei è una delle protagoniste, e ne è strafelice. Jasmine è una ragazza molto matura e responsabile, sono sicuro che se la caverà bene. Non credo che avrà problemi con un aiuto come quello di suo padre accanto".

"Non mi faccio influenzare". Capito, la "piccola" Jasmine? Come "fulmina" papà Al Bano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.