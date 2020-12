Amici, Lorella Cuccarini: "Non puoi solo demolirli", è subito rissa con Alessandra Celentano per un'allieva

05 dicembre 2020 a

a

a

Tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano sono subito scintille ad Amici. Nel nuovo appuntamento con lo speciale del sabato del talent condotto da Maria De Filippi non sono infatti mancati gli scontri tra i professori. Dopo l’esibizione di Rosa di Grazia, allieva della Cuccarini, la Celentano ha avuto parecchio da ridire e ha elencato una lunga serie di difetti. Lorella allora è intervenuta per difendere la ragazza e ha sbottato con la collega: “È come Jessica Rabbit, la disegnano così perciò deve portare avanti questo discorso. Ma secondo me non si può solo demolire ma anche dare dei suggerimenti a questi ragazzi”. La discussione è però andata avanti per le lunghe, con la Celentano che prima di parlare di carisma e interpretazione vuole vedere la tecnica: Lorella ha risposto dicendo che una insegnante deve provare con gli elementi che ha a rendere un allievo migliore, ma anche stavolta la collega non è stata d’accordo. E difficilmente lo sarà con il proseguo della trasmissione, anche perché questa sorta di rivalità Cuccarini-Celentano ovviamente piace ai telespettatori.

"Non posso difendervi". La dura legge della Cuccarini: "fatti fuori" i suoi stessi allievi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.