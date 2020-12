Verissimo, i metodi di Silvia Toffanin: “Me lo aveva giurato, come hai fatto?”, il Vip scoppia a piangere

05 dicembre 2020 a

“Ma come hai fatto? Me lo aveva giurato e spergiurato che non sarebbe mai apparso in televisione”. Silvia Toffanin ha sorriso davanti a questa esternazione di Marco Carta, che a Verissimo è stato davvero colto di sorpresa dal vedere un video realizzato da Sirio, il ragazzo con cui si è appena sposato. “L’amore è anche questo, sorpresa - ha commentato il noto cantante - quando inizi a pensare che forse ti potresti annoiare, ecco che poi succedono queste cose. Sirio è sorprendente, oltre a essere stato una persona che mi ha sostenuto tanto in questi anni, indipendentemente dagli eventi”. Carta non ha trattenuto le lacrime dinanzi al video mandato in onda dalla Toffanin, dopodiché si è detto molto grato per Sirio: “Sono successe talmente tante cose non belle… ma lui è sempre stato lì con una corda a tirarmi su”.

