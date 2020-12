Paolo Del Debbio, la voce (pesante) dai corridoi Mediaset: "Ecco perché spopola"

Maurizio Costanzo 05 dicembre 2020 a

Fra i tanti problemi che abbiamo dobbiamo mettere in conto anche il caso Corona. Attenzione, non si tratta di Fabrizio Corona, ospite di recente da Massimo Giletti, ma di Mauro Corona che era presenza fissa nel programma condotto da Bianca Berlinguer Carta Bianca su Rai Tre. Corona è un uomo delle montagne, che ama scrivere, che scrive bene, che ama bere e non so come beve. Corona era stato allontanato dal programma per alcune osservazioni, talvolta obiettivamente sgradevoli, nei confronti della Berlinguer. È uscito dal programma, non è stato sostituito, ma poi la Berlinguer lo ha perdonato per quelle affermazioni ma Corona non torna.

Diciamo la verità: abbiamo tante questioni aperte in Italia, non vorrei aggiungere quella di Mauro Corona. Decidiamo: o rientra nel programma o non se ne parli più. Mi fa piacere complimentarmi con Paolo Del Debbio che fa un programma il giovedì, alle 21,25, su Retequattro dal titolo: Dritto e rovescio. Il programma supera sempre il milione di ascoltatori, viaggiando tra il milione e cento e il milione e due. È certamente bravo Del Debbio nel condurre, ma è stato intelligente nell'accorgersi che sarebbe stato opportuno dar voce a tutte le categorie danneggiate dal lockdown e dalla pandemia in generale. Rispetto ad altri programmi, Del Debbio, gira di città in città e va nei mercati dove la gente lo ringrazia della solidarietà e lo saluta direi affettuosamente. È una vecchia regola della televisione: dar voce a chi, in quel momento, vive una perdurante difficoltà.

