La Vita in Diretta, “cosa passa dai titoli che scorrono in tv”: a Natale liberi tutti? Disastro in vista

“Sono pessimista, secondo me gli italiani non staranno attenti e saranno resi vani tanti sforzi”. A La Vita in Diretta - trasmissione condotta con successo da Alberto Matano su Rai1 - è intervenuto così Roberto Poletti, che si è espresso in controtendenza e si è detto per nulla fiducioso riguardo alla decisione del governo di modificare il Dpcm e consentire gli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale e Capodanno. “Che cosa sta passando dai titoli che scorrono nel televisore? Passa che è tutto a posto, che a Natale siamo liberi”, ha rincarato la dose l’ex conduttore di Unomattina. Matano a riguardo non si è sbilanciato, informando i telespettatori riguardo alla volontà del premier Giuseppe Conte di dare ascolto alle proteste che arrivano da più parti, anche dall’interno del suo governo, e di allenare un minimo le misure anti-Covid previste per le imminenti festività natalizie.

