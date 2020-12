È sempre mezzogiorno, Rita Dalla Chiesa "in ansia". La dolorosa confessione ad Antonella Clerici

11 dicembre 2020 a

Non molla, Rita Dalla Chiesa. In collegamento con Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno su Rai1, l'amatissima ex conduttrice di Forum si confida con la collega e amica sul difficile momento dell'Italia e del mondo, segnato dalla pandemia. Un tunnel che sembra ancora lungo: "Il mio stato di serenità è un pochino ansiogeno. Sono un po’ in ansia però si va avanti non mollo", confessa la Dalla Chiesa.



Il legame con la Clerici è forte: "Facevo un tifo per te incredibile e continuo a farlo", spiega Rita, riguardo il ritorno in tv di Antonellina, lanciando poi un messaggio importante e significativo soprattutto ai più giovani: "I social mi piacciono perché comunichiamo, ma la vita è questa, il contatto diretto… è un altra cosa".

