Verissimo, la rabbia di Elisabetta Gregoraci: "Ma quale amica? Ho pianto tanto, chi mi ha tradito". Ecco chi fa a pezzi

A tutto campo, Elisabetta Gregoraci. Un'intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, in cui ha parlato di tutto. Nella puntata di sabato 12 dicembre, ovviamente, si è partiti dal Grande Fratello Vip che ha da poco lasciato, si è passati per il rapporto con Flavio Briatore e dunque al figlio, Nathan Falco. E ancora, Pierpaolo Pretelli, l'amico speciale nella casa di Cinecittà. Ma la Gregoraci, a tu per tu con la Toffanin, si è tolta anche un (grosso) sassolino dalla scarpa, rivelando di aver sofferto nell'aver scoperto che, mentre era all'interno della casa del GfVip, alcune amiche la hanno tradita. Lo dice chiaro e tondo, con voce ferma: "Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state - ha premesso -. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo, adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro", ha concluso picchiando duro la Gregoraci.

