Verissimo, Elisabetta Gregoraci si confessa nel salotto di Silvia Toffanin: "Mio figlio geloso degli abbracci di Pretelli"

12 dicembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo ha lanciato una bomba su una delle sue colleghe concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, dalla quale è appena uscita: "Ecco il segreto di Maria Teresa Ruta", ha annunciato davanti alla conduttrice del programma di Canale 5, Silvia Toffanin.

"Ma quale amica? Ho pianto tanto: chi mi ha tradito". La rabbia di Elisabetta Gregoraci: ecco chi fa a pezzi

"Quando torni alla realtà, è strano. Ho fatto fatica anche a riaccendere il telefonino. Briatore mi ha detto che sono stata coraggiosa, che non è stato facile neanche per loro, che sono stati coinvolti. Che sono stata brava. Mi ha anche un po' sgridata. Quando fai un programma così, ti dimentichi della risonanza così grande. C'è a casa un bambino di dieci anni, che ormai va sul web e vede delle scene", ha confessato la Gregoraci parlando prima dell'esperienza nel reality. "Ho pianto tanto, ho scoperto amiche che in realtà non erano amiche. Il tocco sul cuore era per la chat delle mie amiche. Anche Maria Teresa Ruta aveva un suo gesto segreto, si tocca i capelli. Fuori alla Casa non avevo nessuno, perché volevo vivere a pieno l'esperienza". Infine parla di Pierpaolo Pretelli: "In lui ho trovato la mia confort zone. Io non mi sono sentita di andare oltre, per non rovinare l'amicizia che si era creata. Un'amicizia speciale bella, molto pura. Mio figlio è stato geloso degli abbracci a lui", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.