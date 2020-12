Striscia la Notizia, vergogna italiana: lo sfregio ai disabili, dove piazzano l'albero di Natale. Ma come è possibile?

13 dicembre 2020 a

Vergogne e disastri italiani, di cui dà conto Striscia la Notizia, in un servizio del tg satirico di Canale 5 proposto nella puntata di sabato 12 dicembre. Già, perché nel Belpaese accade anche che un'amministrazione comunale decida di mettere l'albero di Natale proprio dove si trova un posto riservato ai disabili. Il tutto, a rendere il quadro ancor più incredibile, davanti a un ambulatorio. È quanto accade nel comune di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento. E per risolvere l'incredibile caso, i cittadini si sono rivolti proprio a Striscia, che ha affidato il compito di risolvere l'incresciosa magagna a Capitan Ventosa, inviato di lungo corso.

Striscia, l'albero di Natale sul posto per disabili: il servizio

