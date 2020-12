Verissimo, "la vera ragione per cui ho lasciato il GfVip": la pesantissima rivelazione di Francesco Oppini

13 dicembre 2020 a

A cuore aperto, da Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5 nella puntata di sabato 13 dicembre, si confessa Francesco Oppini, fresco dell'esperienza al Grande Fratello Vip, che ha abbandonato di sua spontanea volontà. E nel salottino Mediaset spiega le ragioni della scelta. "Ora sto meglio, ero arrivato, ero provato, un po' svuotato di emozioni nel bene e nel male. La mia preoccupazione derivava dalla consapevolezza di non poter più dare quello che io posso dare a una causa come questa: l'esser spensierato, essere un po' il trascinatore della banda in certe situazioni - rivela -. Riconoscevo la difficoltà nel mantenere un rapporto positivo verso gli altri anche per no tediargli la giornata", ha rivelato Oppini. Una scelta, quella dell'addio al GfVip, condivisa anche dalla madre, Alba Parietti, ospite con lui della Toffanin.

