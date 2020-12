Live non è la d'Urso, Luigi Di Maio esclude di fare il premier e annuncia: "Il Natale lo passerò solo con la mia fidanzata"

Francesco Fredella 13 dicembre 2020 a

Da giorni si parla di una possibile crisi di Governo. Tira e molla, scintille su scintille fanno tremare l’Esecutivo? Di Maio sgancia una serie di bombe al Live non è la d’Urso facendo chiarezza sullo stato delle cose. E ammette: “Ci sono tensioni, ma mi auguro che non ci sia nessuna crisi. I cittadini non vogliono vedere la politica che litiga”. “Ora serve solidità dell’Italia”, continua. “Io premier? È solo un modo per mettere zizzania. Ho negoziato due volte per avere Conte come premier”: Di Maio parla chiaro ed esclude la sua ascesa a Palazzo Chigi. Sullo sfondo di questa possibile crisi resta la terza onda. Che tutti dobbiamo scongiurare. “A Natale resto a Roma, senza la mia famiglia e solo con la mia compagna”, dice il ministro degli Esteri. Dice di essere preoccupato per la folla in giro per le grandi città. E raccomanda: “Attenzione, il virus è in agguato. C’è sempre il rischio della terza ondata”.

Ma il vero caos, per ora, sembra legato alla fase della vaccinazione (che dovrebbe iniziare a metà gennaio). “Arcuri firma in prima persona. Ci è stato assicurato che ci saranno tutte le siringhe per la somministrazione del vaccino”, tuona Di Maio dopo aver visto l’inchiesta di Live sulle siringhe. “Ho dato disponibilità a vaccinarmi per primo e in diretta”, continua Di Maio. E la d’Urso gli dice: “Ti vaccinerai in diretta da me, l’hai promesso?”. Poi Di Maio, che annuisce, sgancia la bomba: “Nel 2021 anno bianco per le partite iva: niente contributi”.

