Amici, la bomba di Maria De Filippi: "Qualche imbecille non lo fece", tutta la verità su Arisa

14 dicembre 2020 a

a

a

Arisa respinta da Amici. La cantante non ha mai nascosto di essere stata "bocciata" al casting del programma di Canale 5 per ben due volte. Eppure, a spiegare qualcosina in più ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice in diretta ha consolato Letizia, appena eliminata e le ha ricordato il percorso di Arisa, oggi docente della scuola. “Tanti anni fa - ha esordito - venne a fare un provino ad Amici e qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. Quindi lei a me non arrivò mai, perché aveva gli occhiali e non la giudicarono telegenica. Non le fecero nemmeno superare la sbarra di Cinecittà. Ma non si è arresa perché non è entrata ad Amici, è andata avanti”.

"Non dire le mie cose". Arisa furiosa, blocca Rudy Zerbi: imbarazzo e gelo siderale ad Amici

La stessa Arisa aveva raccontato l'accaduto in più di un'occasione: "Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni - ammetteva in un'intervista al settimanale Chi -. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa. Ma non ero pronta, quindi non ho rimpianti”. E sembra averci visto lungo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.