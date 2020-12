Lorella Cuccarini, altro attacco ad Alberto Matano (senza neppure nominarlo): "Una prova per cui ringrazio il cielo"

16 dicembre 2020 a

a

a

Ha ritrovato la serenità, Lorella Cuccarini, da che è impegnata ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Quella serenità che le è mancata nella passata stagione tv, la travagliata conduzione de La vita in diretta con Alberto Matano su Rai 1, da cui fu poi di fatto cacciata. Intervistata da Chi, parlando di Amici, la Cuccarini ha svelato: "La chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi: ha un modo di raccontare che affascina". E ancora: "Arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare... l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto... Ma questo è l’allineamento dei pianeti", sottolinea. In verità, c'è spazio anche per un passaggio sulla difficile parentesi in Rai, in cui senza nominarlo, di fatto, attacca Matano. Parlando de La vita in diretta, ha affermato: "È una prova che ringrazio il cielo di avere affrontato: mi ha reso più forte e mi ha dato la misura di quello che so fare", ha concluso Lorella Cuccarini.

"Deve rimanere fuori dal programma". Lorella Cuccarini, una "sovranista" ad Amici? De Filippi senza mezzi termini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.