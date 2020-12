Grande Fratello Vip, orrore contro Alba Parietti: “Mi scrivono che sono una madre di m***”

16 dicembre 2020 a

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Per la madre Alba Parietti non è però stato semplice parare il colpo dei gossip e delle isterie dei social e del web, tanto da non aver nascosto di aver sofferto molto per alcuni messaggi vergognosi che le sono stati inviati. In particolare la Parietti ha subito degli attacchi gratuiti per come si era espressa sul rapporto tra il figlio e Tommaso Zorzi, che secondo alcuni sarebbe ostacolato da Alba, cosa non assolutamente vera. “Mi scrivono che sono una madre di m***”, ha dichiarato in un’intervista a DiLei.it. “Qualsiasi persona al mondo ne soffrirebbe. Siamo arrivati davvero al paradosso”, ha aggiunto la Parietti che ha poi difeso il figlio dalle critiche per l’uscita volontaria dal GF Vip: “Lo ha fatto per amore. Sarebbe strano che una persona sacrificasse un amore vero, reale, per un reality. È da apprezzare che abbia scelto la donna che ama”.

