Che tempo che fa, George Clooney fa godere Fabio Fazio: "Perché ho regalato un milione a ogni mio amico"

17 dicembre 2020 a

a

a

Fabio Fazio ha messo a segno un vero e proprio colpaccio, assicurandosi la presenza di un ospite internazionale del calibro di George Clooney per la puntata di domenica 20 novembre di Che tempo che fa, che andrà in onda su Rai3 a partire dalle 20.30. Ovviamente al famosissimo attore americano verranno poste delle domande anche sul suo recente gesto che ha fatto il giro del mondo: Clooney ha infatti regalato un milione di dollari a quattordici suoi amici. Il motivo? È stato lui stesso a spiegarlo ed è molto nobile, perché dimostra che non tutti i Vip si dimenticano di chi erano prima del successo: “Questi ragazzi per oltre 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde, mi hanno prestato dei soldi. Mi hanno confortato quando ne ho avuto bisogno nel corso degli anni. Senza di loro non avrei avuto tutto questo. E io ho cercato di fare lo stesso con loro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.