Domenica In, addio Mara Venier? "Chi deve prendere il suo posto, datele una possibilità": un pesantissimo endorsement in Rai

Un pesantissimo endorsement televisivo in favore di Maria Teresa Ruta, che dalla casa del Grande Fratello Vip aveva confessato la sua aspirazione: condurre Domenica In, su Rai 1, che il prossimo anno Mara Venier potrebbe lasciare (così ha annunciato, ma la Ruta non lo sa). L'endorsement è quello firmato da Maurizio Costanzo nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo, dove ha scritto: "Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente. Magari ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Diamole una chance". Insomma, un chiaro invito alla Rai: pensate alla Ruta per Domenica In. Ma non sarà semplice. Dopo la confessione della Ruta al GfVip, su Instagram, infatti Mara Venier la aveva invitata a "mettersi in fila". Insomma, sarebbero parecchi i candidati e gli autocandidati per la conduzione dell'ambitissimo programma.

