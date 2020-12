Verissimo, Antonella Elia estrema contro Filippo Nardi: "Disgustoso, bassezza umana". Volano parole grossissime

18 dicembre 2020 a

Un fiume in piena, Antonella Elia. Senza filtri a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 sabato 19 dicembre. Non solo la conferma della fine, definitiva e dolorosa, con il suo ex, Pietro Delle Piane. Ma anche un durissimo attacco, lei che è opinionista del Grande Fratello Vip, a Filippo Nardi, entrato recentemente al reality. Un attacco dovuto alle orribili parole contro Maria Teresa Ruta, alle inqualificabili allusioni sessuali: "Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto - ha premesso -. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile", ha concluso una furibonda Antonella Elia. Insomma, una conferma: Nardi sarà squalificato. Meritatamente.

