Striscia la Notizia: "Antonio Ricci, questo è per te". Barbara d'Urso guarda dritto in camera: clamorosa provocazione in diretta

18 dicembre 2020 a

“Antonio Ricci, questo è per te”. Barbara d’Urso può piacere o meno, ma le va riconosciuta una grande dote, quella dell’autoironia. A Pomeriggio 5, infatti, la conduttrice di Mediaset non perde occasione per pungere Striscia la Notizia, che praticamente tutte le settimane la inserisce nella poco lusinghiera rubrica “I nuovi mostri” a seconda di cosa accade tra le sue trasmissioni, Live-Non è la d’Urso e Domenica Live incluse. Stavolta Barbara, con sguardo rivolto alla telecamera, ha chiamato in causa il padre del tg satirico dopo aver assistito a scene abbastanza anomale, tra Serena Grandi che dava bacetti alla sua pappagalli e Enzo Salvi che tentava di fare dire ‘pronto’ al suo amato pennuto di nome Chicco. Tra l’altro non sono mancate le polemiche anche sugli animali, con la paladina Daniela Martani che incredibilmente ha trovato offensiva la decisione di un ospite della d’Urso di prendere una maialina e di chiamarla ‘polpetta’.

