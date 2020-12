The Voice Senior, Jasmine Carrisi commuove tutti: "Hai brillato", la drammatica storia di Perla

Francesco Fredella 18 dicembre 2020 a

a

a

"Hai brillato più della tua giacca", Jasmine Carrisi commuove tutti a The Voice Senior su Raiuno quando parla di Perla: la cantante del team di Gigi D’Alessio. Una donna di talento che torna alla musica dopo un intervento a cuore aperto. La figlia di Al Bano coglie un lato particolarissimo della donna che canta un brano di Giorgia, emozionando tutti. Non ce la fa a passare il turno e accedere alla finalissima. Ma quella frase di Jasmine dedicata a perla fa venire la pelle d’oca. Commozione in studio. Jasmine dimostra di essere molto sensibile e matura. E lo sanno bene, adesso, non solo papà Al Bano e mamma Loredana Lecciso. Lo sa l’Italia intera.

"Abbiamo rischiato di perderla". Al Bano e Loredana Lecciso, il dramma segreto di Jasmine: ciò che nessuno sapeva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.