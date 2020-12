Che tempo che fa, Fabio Fazio inguaia Antonella Clerici? Chi ospita in contemporanea con la finalissima di The Voice Senior

19 dicembre 2020 a

a

a

Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, domenica, ospiterà George Clooney. L'attore e regista promuoverà The Midnight Sky, pellicola in cui Clooney è impegnato sia come attore protagonista sia come regista, dal 23 dicembre su Netflix. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) scritto da Lily Brooks-Dalton. per questa interpretazione Clooney ha perso dodici chili, finendo anche in ospedale per pancreatite.

"Perché ho regalato milioni proprio a loro". George Clooney, colpaccio internazionale di Fazio: rivelazioni privatissime

L'ospitata di Clooney sarà in concomitanza con la finale di The Voice Senior su Rai Uno condotto da Antonella Clerici che avrà come ospite Gianna Nannini. Una sfida fratricida tra due programmi Rai. Qualche tempo fa proprio la Clerici si lamentò degli ospiti di Fazio contro le sue trasmissioni. E anche in quel caso l'ospite era Clooney: "Fabio Fazio ha George Clooney e io avevo, con tutto il rispetto, Lando Fiorini. Un po’ gli ospiti ti servono, un po’ i nomi ti servono, anche perché un ospite viene lì e ti fa lo show. L’idea, però, deve essere buona perché puoi avere 12mila ospiti ma se non hai un’idea è inutile”. E stavolta come l'avrà presa la notizia? E chi vincerà la battaglia dello share?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.