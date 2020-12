Striscia la Notizia, "cosa aspettava davvero Conte per la conferenza". Beccato così: il motivo del ritardo

19 dicembre 2020 a

Come da cattive abitudini ormai consolidate, Giuseppe Conte si è presentato con oltre un’ora di ritardo per la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. Striscia la Notizia ha provato a dare una risposta al perché il premier ha aspettato così tanto tempo per presentarsi di fronte a telecamere e giornalisti ad illustrare l’ultimo Dpcm che regola il Natale e le prossime due settimane in generale. “Con il Cdm terminato intorno alle 20 - si legge sul sito del tg satirico di Antonio Ricci - i telegiornali erano pronti ad accogliere il premier, che però non è arrivato in tempo per la fine dei notiziari”. Anche Enrico Mentana su La7 ha affrontato la questione, sostenendo che Conte stesse attendendo la fine dei programmi di access prime time: “E in effetti, a ben vedere i dati - si legge su Striscia - Conte si è collegato proprio pochi secondi dopo la fine di Striscia. Ecco svelato il mistero: il presidente stava aspettando di vedere chi si fosse piazzato nella prima posizione dei Nuovi Mostri! Caro premier, la prossima volta, se ci avvisa, le manderemo in anticipo la classifica”.

