Verissimo, “hai chiesto aiuto?”: Silvia Toffanin sconcertata da questa risposta di Tiziano Ferro sull'alcolismo

Tiziano Ferro è stato il super ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 dicembre. Il cantante ascoltato e amato in tutto il mondo si è raccontato a cuore aperto, non solo riguardo alla sua carriera ma anche e soprattutto alla sua vita privata. Che non è stata sempre rose e fiori, anzi: in particolare Ferro ha ripercorso con la Toffanin gli anni drammatici dell’alcolismo. “È una dipendenza che si mimetizza, la verità è che non riuscivo a smettere”, ha confessato Tiziano che poi ha spiegato che è stato il suo ex compagno a fargli capire che qualcosa non andava. La Toffanin è poi rimasta spiazzata quando gli ha domandato se ha chiesto aiuto a qualcuno: “No, non l’ho fatto. Ero terrorizzato”.

