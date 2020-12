Striscia la Notizia, “Giuseppe Conte? A Capodanno vestito così”: la foto ‘rubata' al premier

19 dicembre 2020 a

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono tornati alla conduzione di Striscia la Notizia, dopo che Ficarra e Picone hanno lasciato il posto dietro al bancone per inseguire altri progetti professionali. Il tg satirico di Antonio Ricci ha aperto la puntata di sabato 19 dicembre trattando a modo suo gli ultimi sviluppi legati a Giuseppe Conte e al nuovo decreto che regola il Natale e le prossime due settimane in generale. “Gino Strada ha detto che non usciremo dalla pandemia prima di due o tre anni - ha dichiarato Greggio - quindi facendo un rapido calcolo ne usciremo tra 64mila dpcm e 67 crisi di governo, a stare stretti”. Ma non è finita qui, perché poi il conduttore di Striscia ha mostrato un fotomontaggio di Conte in camicia da notte: “Ecco il vestito da sera che il premier indosserà a Capodanno”.

