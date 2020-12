Arisa fuori controllo a Sanremo: "Devo chiedere a tua moglie", la battuta spinta che fa arrossire Amadeus

20 dicembre 2020 a

Sanremo 2021 è distante ancora diversi mesi, eppure già ha creato un’attesa enorme. Merito dei casi collaterali allo show che sono esplosi negli ultimi giorni, in particolare quello di Morgan che ha insultato pesantemente Amadeus dopo l’esclusione dell’ultimo minuto dalla giuria di Sanremo giovani. In occasione della finale il direttore artistico del Festival ha invece invitato Arisa, con la quale ha dato vita ad un simpatico siparietto. Amadeus le ha chiesto come si chiama la canzone che porterà a marzo sul palco dell’Ariston: “Potevi fare di più”, ha risposto Arisa provocando la battuta del conduttore di Rai1: “Ma è rivolto a me?”. A quel punto la cantante è stata al gioco: “Devo chiedere a tua moglie…”, con Amadeus che è scoppiato a ridere un po’ in imbarazzo.

