Domenica In, “problemi di trucco”: l'ospite salta all'ultimo, la delusione di Mara Venier

Stasera su Rai1 andrà in onda la finale di The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici che è andato ogni oltre previsione a livello di ascolti e gradimento da parte dei telespettatori. Mara Venier a Domenica In ha ospitato uno dei coach, Al Bano Carrisi, che tra l’altro nel programma è impegnato in coppia con la giovanissima figlia Jasmine, molto apprezzata dalla Clerici. La Venier gli ha chiesto come mai si è collegata senza di lei: “Conosci le donne, no? Si doveva truccare. Non ne aveva bisogno, è bella così, ma non l’ho convinta”. Successivamente la “zia” Mara ha reso omaggio alla Clerici per essere riuscita a battere anche l’agguerrita concorrenza del GF Vip negli ultimi tempi: “Sono felice per lei, che è mia amica e le voglio bene”.

