The Voice Senior, Antonella Clerici spiazzata: "Mi volevi elegante?", come si è conciato Clementino in studio

21 dicembre 2020 a

a

a

"Mi avevi detto di venire vestito elegante? Eccomi": Clementino si veste da Batman per la finalissima di The Voice Senior su Rai1, e Antonella Clerici resta letteralmente senza parole: "Ma come ti sei vestito?", chiede la padrona di casa. Il rapper napoletano vuole stupire tutti di nuovo e lo fa con un fuoriprogramma pazzesco: Clementino stupisce tutti. Ed è subito show su Rai1 dove si inizia con una cover di Sei nell’anima, di Gianna Nannini cantata da tutti i finalisti. Poi compare proprio lei, la Gianna nazionale. Che si esibisce con loro. Emozioni allo stato puro. I finalisti realizzano un sogno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.