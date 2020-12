È sempre mezzogiorno, "mi dovete scusare": Antonella Clerici in diretta conciata così, giornata durissima

21 dicembre 2020 a

a

a

Una diretta più difficile della altre, per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, il programma su Rai 1. Già, perché ieri sera, domenica 20 dicembre, si è conclusa la prima edizione di The Voice Senior, che parimenti conduceva. Programma premiato dallo share e di cui la Clerici ha parlato ospite in collegamento con Storie Italiane poco prima del via del suo programma. Il punto è che la Clerici, quasi, non aveva più la voce. Tanto che si è subito scusata con i telespettatori: "Mi scuso per la voce, ma ieri sera ho urlato talmente tanto...". Insomma, troppo entusiasmo. Dunque, la Daniele ha mostrato una clip alla Clerici, al termine della quale quest'ultima ha affermato: "Ti ringrazio per avermi fatto vedere queste immagini. Ieri sera eravamo in diretta e non avevo ancora rivisto il video". Infine, la Clerici, ha confessato di essere molto felice per gli ascolti raccolti dal programma, risultato tutt'altro che scontato.

Jasmine Carrisi, terremoto provocante a The Voice Senior. Sul palco accanto a papà Al Bano vestita così | Guarda

"Problemi di trucco". Prego? Mara Venier bidonata così: chi è l'ospite saltata all'ultimo secondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.