Live Non è la D'Urso, "Ci rivediamo il 10 gennaio". Barbara D'Urso saluta con il 22% di share

Esperti. Politici. E poi tante interviste e scoop choc: Live Non è la d’Urso chiude in bellezza per Natale e torna il 10 gennaio. Sui social Barbarella saluti i telespettatori. Anche ieri picchi del 22% di share e quasi 9 milioni di contatti sui social. "Informazione e un pizzico di leggerezza per tenervi compagnia”, dice sui social la D’Urso. "Questa puntata era l’ultima del 2020. Ci rivediamo a gennaio". Così per la stakanovista di Cologno Monzese un po' di meritato riposo. A gennaio, infatti, riprenderanno Live, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

