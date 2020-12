Live-Non è la D'Urso, "ma che ci faccio con lui?". Spuntano messaggi drammatici: Paolo Brosio umiliato ancora dalla baby fidanzata?

21 dicembre 2020 a

Che imbarazzo per Paolo Brosio, ospite di Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso su Canale 5 domenica 20 dicembre, insieme alla fidanzata, Maria Laura De Vitis. Ancora gossip su di loro e sulla loro strana storia all'ultima puntata del programma prima dello stop natalizio. Prima, le foto di Maria Laura, immagini che arrivano dal passato, un suo precedente flirt. Ma, soprattutto, piovono le bordate del paparazzao Maurizio Sorge, che rivela: "Mi ha contattato un amico comune dicendo che Maria Laura voleva fare una paparazzata. Anche lei mi ha detto che ci faccio con Brosio? Ho dei messaggi inequivocabili". Un'altra conferma al fatto che la De Vitis, di Brosio, non ne voleva sapere se non per la notorietà. Da par suo, lei ha negato: "Non conosco questa persona, mai visto o parlato al telefono. Non ho chiesto nessuna paparazzata, è tutto falso". Ma i sospetti restano.

