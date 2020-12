Verissimo, "nel giorno di Santo Stefano". Silvia Toffanin, colpo pazzesco per l'ultima puntata: share, un terremoto

23 dicembre 2020 a

Un vero colpaccio per Silvia Toffanin. Nella puntata del 26 dicembre Verissimo ospiterà niente di meno di Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset prende una pausa per le vacanze natalizie per poi approdare direttamente su Canale 5 dalla collega. Amici e Uomini e Donne andranno infatti in onda fino al 22 dicembre, mentre Verissimo chiuderà in bellezza proprio nel giorno di Santo Stefano. Per la compagna di Pier Silvio Berlusconi sarà quello l'ultimo pomeriggio prima dell'edizione del nuovo anno.

I primi a salutare invece sono stati Domenica Live e Pomeriggio Cinque che riprenderanno il 10 gennaio. Festività ridotte, invece, per Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino Cinque che tornerà in onda lunedì 4 gennaio. Mentre zero stop per Forum e il Grande Fratello Vip.

