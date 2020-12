È sempre mezzogiorno, "vogliono mettermi in difficoltà". Altra imboscata ad Antonella Clerici, lei sbotta: siluro contro gli autori

23 dicembre 2020 a

Dietro agli scivoloni di Antonella Clerici non solo la spontaneità. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha raccontato il segreto del successo di molti suoi programmi. L'ultimo su Rai 1 non è da meno. “A volte gli autori provano a mettermi in difficoltà, ma li sgamo subito perché le mie gaffe sono casuali e poi la cucina si presta molto a doppi sensi”, ha confessato al settimanale Chi. Ma non è mancato un pensiero a questo insolito Natale.

Ai tempi del coronavirus, la conduttrice ha ammesso di passare le festività con il compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle, la sorella e il padre. "Stiamo vivendo un incubo, ma c’è un lato buono - ha premesso - abbiamo capito quali sono i veri valori che avevamo perso”. Da qui la conclusione: “Siamo fragili, non invincibili e dobbiamo ritrovarci nelle cose semplici”.

